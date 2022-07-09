«Мне никогда не было так стыдно». Странная история с пловчихой на вечеринке после ЧМ-2022

Канадская пловчиха Мэри-Софи Харви на всю жизнь запомнит чемпионат мира по водным видам спорта – 2022. Точнее, вечеринку в честь его закрытия.

Или не запомнит. Потому что 22-летнюю девушку в клубе накачали какими-то веществами. Утром она проснулась вся в синяках. Хорошо, хоть проснулась.

«Мне никогда не было так стыдно»

В честь завершения чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште была организована вечеринка, на которой и произошёл дикий инцидент. 22-летняя пловчиха Мэри-Софи Харви рассказала, что вместе с партнёршами по команде отправилась в клуб неподалёку от бассейна, где проходили соревнования. И на этой вечеринке ей что-то подсыпали:

«Я была под воздействием каких-то веществ. В тот момент я не знала, что попало в мой организм. Помню лишь, что на следующее утро проснулась полностью разбитой. Рядом сидели менеджер и доктор.

Фото: из личного архива

Я помню, как праздновала, и понимала, что следующая цель – Игры Содружества. Но после этого я ничего не помню. Возник провал на 4-6 часов, о которых я ничего не помню. Единственное, что могу сказать, – мне никогда не было так стыдно», — написала Мэри-Софи Харви в своих соцсетях.

По информации CBC, девушка во время вечеринки выпила четыре коктейля, ситуация была под контролем, но всё очень резко изменилось. Позже подруга рассказала Харви, что нашла её на улице, где спортсменка и попросила её о помощи. Как она оказалась на улице, сама Мэри-Софи не помнит.

«Отделалась небольшим сотрясением»

Утром девушка обнаружила на своём теле множество синяков, которые появились из-за того, что её друзьям пришлось тащить спортсменку до номера.

«В итоге я поехала в больницу, где встретилась с доктором и психологом. Они сказали, что подобное случается гораздо чаще, чем мы думаем, и что мне в некотором роде повезло, так как я отделалась растяжением межрёберных мышц и небольшим сотрясением», – рассказывает Харви.

Стоит отметить, что на самом чемпионате мира девушка выиграла бронзовую награду в эстафете 4х200 м и финишировала восьмой в комплексном плавании на 200 м. Для Мэри-Софи Харви эта медаль стала первой на международных соревнованиях высокого уровня. Однако радость была омрачена:

«Помню, как открыла коробочку с медалью дома и почувствовала, что она не моя. Я чувствовала, что моё тело не принадлежит мне».

Фото: из личного архива

Спортсменка добавила, что советует всем быть более осторожными:

«Я думала, что я в безопасности, в окружении друзей. Но это случилось… И мне бы очень хотелось, чтобы тогда меня кто-то предостерёг».

Мэри-Софи Харви считает, что она была не единственной спортсменкой, которая плохо чувствовала себя на той вечеринке. Что это было? Ошибка молодой девушки или преступление? Международная федерация водных видов спорта (FINA) уже отреагировала на произошедшее и инициировала расследование.