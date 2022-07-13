Дарья Клишина рассказала, как прошли её роды в Майами

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина ответила на вопросы подписчиков о беременности и родах. В июне 31-летняя Клишина стала мамой. Спортсменка родила сына в Майами.

«Вернусь к ответам на ваши вопросы. Мой сын появился на свет естественным путём. Всё прошло быстро и легко. Кормлю его грудью, а ещё постоянно целую и обнимаю. Всем любви», — написала Клишина в своих социальных сетях, прикрепив текст к своей фотографии.

Фото: из личного архива дарьи клишиной

Также 31-летняя Дарья Клишина — двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.

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