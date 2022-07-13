Анна Вяхирева трогательно простилась с «Ростов-Доном». Она уезжает выступать в Норвегию

Титулованная российская гандболистка Анна Вяхирева трогательно попрощалась с командой «Ростов-Дон», с которой пять раз выигрывала чемпионат России, столько же раз становилась обладательницей Кубка и Суперкубка страны, а также дошла до финала Лиги чемпионов и получила серебряные медали турнира.

В следующем сезоне Вяхирева будет выступать за норвежский клуб «Вайперс».

«Навсегда в моём сердце. Благодарю за всё!» — написала Вяхирева в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Анны Вяхиревой

Фото: из личного архива Анны Вяхиревой

Фото: из личного архива Анны Вяхиревой

27-летняя Вяхирева — олимпийская чемпионка 2016 года (самый ценный игрок турнира), серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года (самый ценный игрок турнира) и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио (Япония).