Анна Вяхирева трогательно простилась с «Ростов-Доном». Она уезжает выступать в Норвегию

Титулованная российская гандболистка Анна Вяхирева трогательно попрощалась с командой «Ростов-Дон», с которой пять раз выигрывала чемпионат России, столько же раз становилась обладательницей Кубка и Суперкубка страны, а также дошла до финала Лиги чемпионов и получила серебряные медали турнира.
В следующем сезоне Вяхирева будет выступать за норвежский клуб «Вайперс».
«Навсегда в моём сердце. Благодарю за всё!» — написала Вяхирева в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Анны Вяхиревой
Фото: из личного архива Анны Вяхиревой
Фото: из личного архива Анны Вяхиревой
27-летняя Вяхирева — олимпийская чемпионка 2016 года (самый ценный игрок турнира), серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года (самый ценный игрок турнира) и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио (Япония).
- 13 июля 2022
-
21:09
-
20:57
-
20:15
-
19:57
-
19:56
-
18:30
-
17:27
-
16:15
-
13:50
-
13:39
-
13:36
-
10:02
-
09:47
-
00:15
- 12 июля 2022
-
22:58
-
22:06
-
21:31
-
19:19
-
18:53
-
17:48
-
16:44
-
15:58
-
13:13
-
10:35
-
10:12
-
10:01
-
09:14
-
07:40
-
07:31
-
02:29
- 11 июля 2022
-
22:08
-
20:58
-
19:07
-
18:34
-
14:00