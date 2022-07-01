«Люди поступили неправильно». Лучшая российская гандболистка уехала играть в Норвегию

Евгений Трефилов осудил переход Анны Вяхиревой в «Вайперс». Но разве можно сдерживать одну из лучших спортсменок мира?

На днях случилось удивительное. В гандболе состоялся невероятно яркий трансфер: главная звезда российского (а может быть, даже и мирового) гандбола Анна Вяхирева стала игроком лучшего клуба Европы – «Вайперс» из Норвегии выиграли две последних Лиги чемпионов. Удивительно, что такой переход вообще состоялся в нынешних политических условиях.

«Мне просто повезло»

Анна Вяхирева свою большую карьеру начинала в «Звезде», спустя пару лет перешла в «Астраханочку», а после триумфа на Олимпиаде в Рио перебралась в «Ростов-Дон», где и добралась до серьёзных высот клубного гандбола.

Анна выглядела потрясающе не только на Олимпиаде в Бразилии, но и в Японии: сборная России завоевала лишь серебро, но Вяхирева во второй раз подряд стала самым ценным игроком турнира. По окончании Игр-2020 Вяхирева взяла паузу в карьере, после которой триумфально вернулась.

Анну называют «гандбольным Месси», и её игра после возвращения более чем соответствовала этому прозвищу. Гандболистка, как и прежде, выдавала невероятные матчи один за другим, забивая по 10-11 голов за игру. Неудивительно, что даже соперники высоко оценивали такое мастерство.

Анна Вяхирева Фото: rostovhandball.com

«Первой причиной поражения стала Анна Вяхирева, – говорил тренер ЦСКА Флорентин Пера после поражения в финале чемпионата России. – Сейчас она в лучшей форме, и её можно назвать лучшим игроком мира. Конечно же, это тот игрок, который стал для «Ростова» мотором, сделавшим разницу».

Сама Анна после финала сезона оценивала свои навыки довольно скромно, говоря, что ей просто повезло. Кроме того, она тогда ещё признавалась, что не знает, будет ли продолжать свою спортивную карьеру.

«Наверное, мне просто повезло, что я отдыхала первые полсезона. Я подкопила сил, наверное. Единственное, чего желаю самой себе – чтобы этот запал не потух, чтобы дальше так и было. Какие планы дальше? Не знаю, как можно предсказать такие моменты. Как можно говорить о будущем? Сейчас ситуация очень непонятная, я в принципе ничего не могу сказать по поводу следующего сезона. Как я сказала до этого, хочу, чтобы это длилось как можно дольше. Больше всего хочу дальше получать этот адреналин от гандбола. А как всё сложится – увидим», – признавалась Вяхирева весной.

Анна Вяхирева Фото: rostovhandball.com

«Изучили политические моменты»

Неудивительно, что даже в условиях нынешней политической ситуации иностранные клубы желали заполучить себе Вяхиреву. Так, «Бухарест» был готов платить спортсменке ежемесячно € 20 тысяч! А это, между прочим, самая высокая зарплата в гандболе. Столько же сейчас получает лучшая гандболистка мира (2010, 2015, 2016 и 2018 годов) Кристина Нягу.

Основным соперником «Бухареста» в борьбе за российскую спортсменку был норвежский «Вайперс Кристиансанд», который сейчас является лучшим клубом мира. Именно этой команде и удалось заполучить Вяхиреву, но подробности контракта неизвестны. Видимо, спортсменка не только решила продолжить карьеру, но и сделала выбор в пользу перспектив, а не зарплаты.

Правда, в текущей ситуации осуществить трансфер было непросто. Главный тренер норвежского «Вайперс» Уле Густав Йекстад признался, что перед переходом в команде провели некое политическое расследование.

«Это всегда процесс, но ясно, что здесь были кое-какие изыскания в отношении политики. Мы провели довольно тщательное политическое расследование как среди федерации гандбола, так и среди наших спонсоров. Мы получили только положительные отзывы. На переговорах с клубом Вяхиревой из Ростова-на-Дону нас тоже встретили позитивно, и мы очень рады привести всё в порядок».

Сама Вяхирева свой переход пока никак не прокомментировала, но довольно трогательно попрощалась с клубом «Ростов-Дон».

«От всего сердца хочу выразить огромную благодарность замечательному клубу, в котором провела шесть прекрасных лет своей карьеры: всему персоналу и команде, с которыми мы прошли долгий путь. Были и слёзы радости от побед, и горечь поражений. Конечно же, благодарю тех, без кого всё это не имело бы смысла, тех, кто всегда был рядом – наших болельщиков. Именно вы гнали нас вперёд, не отворачивались, несмотря ни на что. Спасибо вам! Пришло время двигаться дальше. Не прощаюсь, но говорю вам до свидания! Вы навсегда в моём сердце!» – заключила Анна.

Вяхирева в сборной России Фото: rostovhandball.com

«Такие поступки я осуждаю»

В Федерации гандбола России такой топовый трансфер не смогли обойти стороной. Президент ФГР Сергей Шишкарёв напомнил о ценности Анны как игрока сборной, а также попросил людей уважать выбор спортсменки. Видимо, глава федерации предчувствовал негативные комментарии о переходе.

«С уходом такой яркой, бесподобной, неповторимой фигуры российский чемпионат, конечно, потеряет в зрелищности. Всё-таки это самый ценный игрок двух Олимпиад, образец профессионализма, правильного отношения к делу. «Ростов-Дон» станет слабее, хотя я уверен, что этот клуб способен находить и растить новые таланты.

С другой стороны, не дать Вяхиревой возможности в самом зрелом, ярком спортивном возрасте проявить себя на международной арене, закрепить за собой статус лучшей гандболистки мира было бы непростительно и нечестно по отношению к Ане. Ведь она сама всегда была благородна, искренне и последовательно предана российскому гандболу. Своим трудом Вяхирева заслужила право выбора. Она этот выбор сделала, и мы его уважаем.

К сожалению, в последнее время именно норвежские спортивные функционеры позволяют себе некорректные высказывания в адрес России. Видимо, хотят воспользоваться непростой политической обстановкой и таким неэтичным способом отыграться за свои прошлые поражения на площадке. Однако я уверен, что среди профессиональных спортсменов и тренеров подобных настроений нет и Вяхирева станет послом дружбы, послом российского гандбола», – заявил Шишкарёв.

А вот бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов высказался жёстко, раскритиковав спортсменку за её решение.

«Я негативно отношусь к этому. Если бы в схожей ситуации норвежский клуб попросил остаться игроков уровня Катрин Лунде, то они бы не уехали в Россию или Румынию, а остались дома, – поделился мнением выдающийся специалист. – Мы распустились, временно отношение к куску территории, который называется Россия, стало плёвым. Меня могут обвинить в ложном патриотизме или назвать другим словом, но я считаю, что у человека отношение к месту, в котором он родился, должно быть иным. Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, что люди поступили неправильно».

Впрочем, несмотря на суровые слова Трефилова, Анну ждёт совершенно новый виток её удивительной карьеры. Хочется верить, что всё пройдёт успешно и Анна будет зажигать и в Норвегии, и в Лиге чемпионов, куда в ближайшее время российские клубы, по всей видимости, пускать не будут.