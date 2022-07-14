Могучих: Ласицкене стыдно смотреть на нас. Если честно, и мы не хотим смотреть ей в глаза

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Могучих рассказала о взаимоотношениях с российской прыгуньей в высоту Марией Ласицкене.



«Когда началась военная спецоперация (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ), многие украинские спортсмены написали в социальной сети о том, что произошло. Ни один из российских спортсменов не спросил, как дела. Вместо этого они писали: «Это не наша проблема». Некоторые из них даже поддерживали военную спецоперацию.



Мария Ласицкене долго молчала, но позже сказала, что ей было слишком стыдно смотреть на нас. Если быть до конца честными, мы тоже не хотим смотреть ей в глаза. С украинскими женщинами происходит много ужасных вещей», – цитирует Могучих Dagbladet.

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