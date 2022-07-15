Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене рассказала, почему не будет смотреть чемпионат мира по лёгкой атлетике, который стартует 15 июля в Юджине (США).



«Я не смогу это смотреть. Это будет пагубно действовать на моё психологическое здоровье. И вообще эта тема для меня очень болезненная», — приводит слова Ласицкене ТАСС.



Напомним, в марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира, европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги из-за ситуации на Украине.

Мария Ласицкене вчера, 14 июля, одержала победу на Гран-при Московской области с лучшим результатом сезона в России (1,95 метра).