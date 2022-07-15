Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мария Ласицкене рассказала, почему не будет смотреть чемпионат мира по лёгкой атлетике

Мария Ласицкене рассказала, почему не будет смотреть чемпионат мира по лёгкой атлетике
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене рассказала, почему не будет смотреть чемпионат мира по лёгкой атлетике, который стартует 15 июля в Юджине (США).

«Я не смогу это смотреть. Это будет пагубно действовать на моё психологическое здоровье. И вообще эта тема для меня очень болезненная», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Напомним, в марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира, европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги из-за ситуации на Украине.

Мария Ласицкене вчера, 14 июля, одержала победу на Гран-при Московской области с лучшим результатом сезона в России (1,95 метра).

Россиян лишили шанса на золото ЧМ по лёгкой атлетике. Пострадала не только Ласицкене Россиян лишили шанса на золото ЧМ по лёгкой атлетике. Пострадала не только Ласицкене
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022