Фаткулина рассказала, что ей предлагали тренироваться в Китае

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, что ей предлагали проводить тренировки в Китае. По словам Фаткулиной, у неё было много различных вариантов, но она их отклонила.



«Предложения поступали из Китая, даже было несколько вариантов. Один из них был поехать с мужем, он тренируется со мной, помогает мне с 2014 года, но для меня это слишком тяжело. Не знаю, за какие гонорары я бы могла согласиться.



И следующий немаловажный момент против – в это неоднозначное время уезжать опасно для меня и моего будущего, но тут каждый сам выбирает, как поступать», — цитирует Фаткулину ТАСС.



Также спортсменка отметила, что ей было бы интересно поработать в международной команде.