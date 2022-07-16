Роднина — о словах Терюшкова: что теперь, Рыбакину уличить в госизмене?
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной Думы Ирина Роднина прокомментировала слова депутата Госдумы, члена наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Романа Терюшкова, назвав глупостью его предложение приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.
«Считаю, это очередная глупость! Как министр (физической культуры и спорта Московской области) он дальше комплекса ГТО не прошёл. А тут про выступление за сборную.
Взять, например, теннисистку Рыбакину, которая до 2018 года была гражданкой России, но сейчас выступает за Казахстан – это дружественная нам страна. И что теперь, её уличить в госизмене?» – приводит слова Ирины Родниной «Матч ТВ».
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