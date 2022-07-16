Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Роднина — о словах Терюшкова: что теперь, Рыбакину уличить в госизмене?

Роднина — о словах Терюшкова: что теперь, Рыбакину уличить в госизмене?
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной Думы Ирина Роднина прокомментировала слова депутата Госдумы, члена наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Романа Терюшкова, назвав глупостью его предложение приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Считаю, это очередная глупость! Как министр (физической культуры и спорта Московской области) он дальше комплекса ГТО не прошёл. А тут про выступление за сборную.

Взять, например, теннисистку Рыбакину, которая до 2018 года была гражданкой России, но сейчас выступает за Казахстан – это дружественная нам страна. И что теперь, её уличить в госизмене?» – приводит слова Ирины Родниной «Матч ТВ».

Новость по теме
Депутат Терюшков: смену спортивного гражданства следует приравнять к госизмене
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022