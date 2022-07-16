Чемпионат Европы 2023 года по художественной гимнастике перенесли из Москвы в Баку
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Европейский гимнастический союз раскрыл, где пройдёт чемпионат Европы 2023 года, который изначально был отдан для проведения Москве.
Европейское первенство было перенесено в Баку (Азербайджан). Турнир пройдёт с 17 по 23 мая.
Напомним, 27 февраля Европейский гимнастический союз отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, а также лишил Россию и Беларусь права проведения всех турниров под своей эгидой. Организация последовала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), изданным в связи с ситуацией на Украине.
Ранее, 19 июня, в Тель-Авиве (Израиль) завершился чемпионат Европы – 2022, где россиянки и белоруски участия не приняли. Лучший результат в многоборье показала израильтянка Дарья Атаманова.
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