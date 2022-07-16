А. Тихонов — о словах Терюшкова: почему Овечкину не предъявит претензии, что в США играет?

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов критически высказался о предложении депутата Госдумы, члена наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Романа Терюшкова, который хочет приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

«Я бы задал вопрос Терюшкову: «Умных людей много, но почему в России такие маленькие пенсии и зарплаты?» Нужно об этом думать, мы живём в самой богатой стране. Почему он Овечкину не предъявит претензии за то, что он там играет? Наших хоккеистов там уже 50. Они там зарабатывают очень хорошие деньги.



Это абсолютно безграмотное предложение. Он недостоин быть депутатом. Пусть лучше думает, как сделать более привлекательным весь наш спорт. Многие заканчивают большой спорт из-за травмы. У спортсмена жизнь короткая, мы в своё время заканчивали в нищете. Результаты были намного выше, чем сейчас, но ничего не получили», — приводит слова Тихонова Metaratings.