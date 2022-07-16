Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание второго дня соревнований

В Юджине (штат Орегон) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. С вечера 16 июля до раннего утра 17 июля мск состоится второй день соревнований. В этот день будут разыграны пять комплектов медалей.



Расписание второго дня соревнований на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2022:

20:30. Женщины. Тройной прыжок. Квалификация

21:10. Женщины. Прыжки в высоту. Квалификация

22:00. Мужчины. Метание молота. Финал

22:20. Женщины. 10000 м. Финал

04:20. Мужчины. Прыжки в длину. Финал

04:25. Женщины. Толкание ядра. Финал

05:50. Мужчины. 100 м. Финал