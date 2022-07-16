Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание второго дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание второго дня соревнований
Комментарии

В Юджине (штат Орегон) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. С вечера 16 июля до раннего утра 17 июля мск состоится второй день соревнований. В этот день будут разыграны пять комплектов медалей.

Расписание второго дня соревнований на чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2022:

20:30. Женщины. Тройной прыжок. Квалификация
21:10. Женщины. Прыжки в высоту. Квалификация
22:00. Мужчины. Метание молота. Финал
22:20. Женщины. 10000 м. Финал
04:20. Мужчины. Прыжки в длину. Финал
04:25. Женщины. Толкание ядра. Финал
05:50. Мужчины. 100 м. Финал

Расписание чемпионата мира по лёгкой атлетике - 2022
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022