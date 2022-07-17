«Я плакала и была в глубоком шоке». Брэдшоу рассказала о пугающем инциденте на ЧМ-2022

Британская легкоатлетка Холли Брэдшоу рассказала об эмоциях от инцидента, который произошёл на чемпионате мира 2022 года. Во время квалификации в прыжках с шестом у неё сломался шест. Из-за этого спортсменка неудачно упала и едва не получила тяжёлые травмы. По этой причине она отказалась от повторной попытки и не смогла выйти в финал соревнований. Брэдшоу является бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).
«Я была совершенно подавлена, плакала в боксе, не могла прийти в себя. Я была в глубоком шоке. В течение трёх недель перед турниром у меня были хорошие предчувствия. Я ждала соревнования.
Со мной такое происходит впервые. Совсем не лучшее время для такого. Надеюсь, это больше никогда не повторится. Тем не менее в моей жизни бывали ситуации и похуже, я с ними справлялась. Я прошла обследование, там нет никаких серьёзных повреждений», — цитирует Брэдшоу DailyMail.
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