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«Я плакала и была в глубоком шоке». Брэдшоу рассказала о пугающем инциденте на ЧМ-2022

«Я плакала и была в глубоком шоке». Брэдшоу рассказала о пугающем инциденте на ЧМ-2022
Холли Брэдшоу на ЧЕ-2019 в помещении (иллюстрация)
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Британская легкоатлетка Холли Брэдшоу рассказала об эмоциях от инцидента, который произошёл на чемпионате мира 2022 года. Во время квалификации в прыжках с шестом у неё сломался шест. Из-за этого спортсменка неудачно упала и едва не получила тяжёлые травмы. По этой причине она отказалась от повторной попытки и не смогла выйти в финал соревнований. Брэдшоу является бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).

«Я была совершенно подавлена, плакала в боксе, не могла прийти в себя. Я была в глубоком шоке. В течение трёх недель перед турниром у меня были хорошие предчувствия. Я ждала соревнования.

Со мной такое происходит впервые. Совсем не лучшее время для такого. Надеюсь, это больше никогда не повторится. Тем не менее в моей жизни бывали ситуации и похуже, я с ними справлялась. Я прошла обследование, там нет никаких серьёзных повреждений», — цитирует Брэдшоу DailyMail.

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