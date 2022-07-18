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Ямайки завоевали весь пьедестал в беге на 100 м на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Ямайки завоевали весь пьедестал в беге на 100 м на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике
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Спортсменка из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс одержал победу в соревнованиях по бегу на 100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она показала результат 10,67 секунды.

Второе место заняла тоже ямайская спортсменка Шерика Джексон. Она показала результат 10,73 секунды. Тройку лучших замкнула их соотечественница Элен Томсон-Хера. Её результат — 10,81 секунды.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег 100 м. Женщины

1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) — 10,67
2. Шерика Джексон (Ямайка) — 10,73
3. Элен Томсон-Хера (Ямайка) — 10,81

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 100 м. Финал
18 июля 2022, понедельник. 05:50 МСК
Окончено
1
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
Ямайка
10.67
2
Шерика Джексон
Ямайка
10.73
3
Элейн Томпсон
Ямайка
10.81
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