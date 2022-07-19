Марокканец Эль-Баккали стал чемпионом мира в беге на 3000 метров с препятствиями

Марокканский легкоатлет Суфьян Эль-Бакалли одержал победу в соревнованиях по бегу на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он пробежал указанную дистанцию за 8 минут и 25 секунд.
Второе место в забеге занял эфиоп Ламеха Гирма. Его результат — 8 минут и 26 секунд. Тройку призёров замкнул кениец Консеслус Кипруто, пробежавший дистанцию за 8 минут и 27 секунд.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 3000 метров с препятствиями. Мужчины.
1. Суфьян Эль-Бакалли (Марокко) — 8 минут и 25 секунд.
2. Ламеха Гирма (Эфиопия) — 8 минут и 26 секунд.
3. Консеслус Кипруто (Кения) — 8 минут и 27 секунд.
4. Гетнет Вале (Эфиопия) — 8 минут и 28 секунд.
5. Абрахам Кибивот (Кения) — 8 минут и 28 секунд. 6. Эван Джагер (США) — 8 минут и 29 секунд.
- 19 июля 2022
-
06:13
-
06:13
-
06:00
-
05:54
-
04:17
-
01:45
-
00:59
- 18 июля 2022
-
22:37
-
21:53
-
20:41
-
20:05
-
18:44
-
15:26
-
12:42
-
12:31
-
12:00
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
09:26
-
09:14
-
06:21
-
06:10
-
06:05
-
05:51
-
00:25
-
00:18
- 17 июля 2022
-
23:41
-
21:56
-
21:13
-
20:09
-
19:28
-
18:54
-
18:30
-
18:19