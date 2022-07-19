Марокканец Эль-Баккали стал чемпионом мира в беге на 3000 метров с препятствиями

Марокканский легкоатлет Суфьян Эль-Бакалли одержал победу в соревнованиях по бегу на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он пробежал указанную дистанцию за 8 минут и 25 секунд.



Второе место в забеге занял эфиоп Ламеха Гирма. Его результат — 8 минут и 26 секунд. Тройку призёров замкнул кениец Консеслус Кипруто, пробежавший дистанцию за 8 минут и 27 секунд.



Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 3000 метров с препятствиями. Мужчины.

1. Суфьян Эль-Бакалли (Марокко) — 8 минут и 25 секунд.

2. Ламеха Гирма (Эфиопия) — 8 минут и 26 секунд.

3. Консеслус Кипруто (Кения) — 8 минут и 27 секунд.

4. Гетнет Вале (Эфиопия) — 8 минут и 28 секунд.

5. Абрахам Кибивот (Кения) — 8 минут и 28 секунд. 6. Эван Джагер (США) — 8 минут и 29 секунд.