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Марокканец Эль-Баккали стал чемпионом мира в беге на 3000 метров с препятствиями

Марокканец Эль-Баккали стал чемпионом мира в беге на 3000 метров с препятствиями
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Марокканский легкоатлет Суфьян Эль-Бакалли одержал победу в соревнованиях по бегу на 3000 метров с препятствиями на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он пробежал указанную дистанцию за 8 минут и 25 секунд.

Второе место в забеге занял эфиоп Ламеха Гирма. Его результат — 8 минут и 26 секунд. Тройку призёров замкнул кениец Консеслус Кипруто, пробежавший дистанцию за 8 минут и 27 секунд.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 3000 метров с препятствиями. Мужчины.

1. Суфьян Эль-Бакалли (Марокко) — 8 минут и 25 секунд.
2. Ламеха Гирма (Эфиопия) — 8 минут и 26 секунд.
3. Консеслус Кипруто (Кения) — 8 минут и 27 секунд.
4. Гетнет Вале (Эфиопия) — 8 минут и 28 секунд.
5. Абрахам Кибивот (Кения) — 8 минут и 28 секунд. 6. Эван Джагер (США) — 8 минут и 29 секунд.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 3000 м стипль-чез. Финал
19 июля 2022, вторник. 05:20 МСК
Окончено
1
Суфьян Эль-Баккали
Марокко
8:25.13
2
Ламеха Гирма
Эфиопия
8:26.01
3
Консеслус Кипруто
Кения
8:27.92
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