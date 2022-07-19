Украинка Могучих рассказала, как изменилось её общение с Марией Ласицкене после 24 февраля

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих рассказала, как изменились её взаимоотношения с чемпионкой тех Игр Марией Ласицкене после 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине.
«Больше нет никаких взаимоотношений. До 24 февраля все спортсмены общались, мы разговаривали с российскими спортсменами, но после этого всё изменилось. Никто из них ничего не написал. Они молчали.
Многие спортсмены говорят, что это не их проблема. Они не понимают, что спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) России в моей стране, Украине… А потом говорят: мы ничего не можем сделать. Они могут сделать что угодно. Почему они так думают?
Мария Ласицкене написала письмо Томасу Баху только спустя три месяца. И это всё, что она написала. Очень плохо», — приводит слова Могучих NRK.
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