Муж Ласицкене наглядно показал, как World Athletics борется против российского паспорта

Спортивный журналист Владас Ласицкас, муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, высказался о двойных стандартах World Athletics.

В 2019 году международная федерация лёгкой атлетики отказала российским спортсменкам Ангелине Жук-Красновой и Екатерине Завьяловой-Гулиевой в получении нейтрального статуса из-за того, что против них велось расследование на основании проверки базы LIMS московской антидопинговой лаборатории. Легкоатлетки сменили спортивное гражданство, и о возможных нарушениях сразу было забыто. При этом отстранение российской федерации продолжается уже с 2015 года.

«Для тех, кто рассказывает, что World Athletics борется за чистоту, а не против российского паспорта. Первое фото: отказы в ANA-статусе летом 2019 года Жук-Красновой и Завьяловой-Гулиевой на основании проверки базы LIMS. Затем они меняют гражданство и вжух — никакой базы уже и нет. Можно постепенно выступать… А многие россияне все так и сидят. Даже без статуса. Или их всё проверяют?» — написал Ласицкас в своём телеграм-канале.