Александр Власов: уступал более 10 минут в генерале, поэтому можно было рискнуть

Российский гонщик Александр Власов из команды BORA – hansgrohe рассказал, как на 16-м этапе веломногодневки «Тур де Франс» из Каркасона в Фуа отыграл в общем зачёте три места и 4 минуты 14 секунд.

После 16 этапов Власов идёт восьмым с отставанием 6.18 от лидера Йонаса Вингегора из Дании. До занимающего третье место британца Герайнта Томаса Александра отделяет 3.35.

«Ещё перед стартом этапа планировали, что я попробую атаковать, отпустят – хорошо, не отпустят – ничего страшного. Я уступал более 10 минут в генерале, поэтому можно было рискнуть. Для меня нет большой разницы, заеду я в Париже 12-м или восьмым, а так – рискнули, попробовали и побороться за этап, и подняться в генерале.

Завтра и послезавтра два важных горных этапа, посмотрим, как смогу восстановиться после сегодняшних усилий, потому что было тяжело, конечно. Но думаю, что группе было ещё тяжелее, когда атаковали Погачар и Вингегор, а так – я в отрыве ехал своим темпом более ровно. Надеюсь, что по итогам следующих двух дней смогу остаться в десятке или даже подняться. Потому что тяжело уже всем», — приводит слова Власова телеграм-канал «Голый спорт».