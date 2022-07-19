Александр Власов: уступал более 10 минут в генерале, поэтому можно было рискнуть

Российский гонщик Александр Власов из команды BORA – hansgrohe рассказал, как на 16-м этапе веломногодневки «Тур де Франс» из Каркасона в Фуа отыграл в общем зачёте три места и 4 минуты 14 секунд.
После 16 этапов Власов идёт восьмым с отставанием 6.18 от лидера Йонаса Вингегора из Дании. До занимающего третье место британца Герайнта Томаса Александра отделяет 3.35.
«Ещё перед стартом этапа планировали, что я попробую атаковать, отпустят – хорошо, не отпустят – ничего страшного. Я уступал более 10 минут в генерале, поэтому можно было рискнуть. Для меня нет большой разницы, заеду я в Париже 12-м или восьмым, а так – рискнули, попробовали и побороться за этап, и подняться в генерале.
Завтра и послезавтра два важных горных этапа, посмотрим, как смогу восстановиться после сегодняшних усилий, потому что было тяжело, конечно. Но думаю, что группе было ещё тяжелее, когда атаковали Погачар и Вингегор, а так – я в отрыве ехал своим темпом более ровно. Надеюсь, что по итогам следующих двух дней смогу остаться в десятке или даже подняться. Потому что тяжело уже всем», — приводит слова Власова телеграм-канал «Голый спорт».
- 19 июля 2022
-
22:04
-
19:55
-
19:34
-
19:07
-
18:42
-
18:10
-
16:18
-
15:24
-
15:09
-
14:19
-
12:00
-
10:36
-
10:16
-
10:00
-
09:57
-
09:37
-
06:13
-
06:13
-
06:00
-
05:54
-
04:17
-
01:45
-
00:59
- 18 июля 2022
-
22:37
-
21:53
-
20:41
-
20:05
-
18:44
-
15:26
-
12:42
-
12:31
-
12:00
-
10:26
-
10:01
-
10:00