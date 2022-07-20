Юлия Ефимова выложила фото в элегантном платье на фоне заката
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своих социальных сетях свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в элегантное платье, позирует на фоне заката.
Фото: из личного архива юлии ефимовой
30-летняя Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
Также посмотрите видео, посвящённое самым ярким победам российского плавания на Олимпиадах:
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