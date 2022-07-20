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Ярослава Могучих посвятила серебро ЧМ украинскому народу

Ярослава Могучих посвятила серебро ЧМ украинскому народу
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Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих рассказала, как восприняла то, что ей удалось завоевать серебряную медаль на чемпионате мира в Юджине (США). По словам Могучих, для неё эта медаль всё равно что золотая. Она посвятила её украинскому народу.

«Для меня это как золото. Всё это ради нашего украинского народа. Всё, что ты делаешь, делается для того, чтобы показать хорошие результаты.

Я хотела бы вернуться домой, в наш аэропорт, поговорить с нашими журналистами и с родственниками. Но сейчас я не могу этого сделать», — приводит слова украинки LMT Online.

Золото ЧМ завоевала австралийка Элеанор Паттерсон.

Напомним, на зимней Олимпиаде 2020 года в Токио, которая прошла в 2021 году, Могучих завоевала бронзу. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Мария Ласицкене.

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