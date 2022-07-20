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Сергей Карякин предположил, что будет в случае снятия Карлсена с матча с Непомнящим

Сергей Карякин предположил, что будет в случае снятия Карлсена с матча с Непомнящим
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин предположил, что в шахматном мире возникнет хаос, если действующий чемпион мира Магнус Карлсен откажется от матча на первенство мира с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим. Ранее Карлсен утверждал, что согласится провести защиту титула только в том случае, если турнир претендентов выиграет Алиреза Фируджа.

«Я до турнира претендентов считал, что если его выиграет любой участник, кроме Яна, то Магнус точно будет играть. А конкретно с Яном… Даже несмотря на то что первый матч с ним прошёл очень хорошо, есть вероятность, что Карлсен откажется. Потому что к одному и тому же сопернику готовиться два года — не большое удовольствие.

А Магнус любит получать удовольствие от игры. А шестой матч на первенство мира — можно понять, что он устал.
А в плане шахмат, конечно, я хочу, чтобы Магнус играл этот матч. Иначе это породит хаос в шахматном мире. Что это за чемпионат мира без чемпиона мира? Это нелогично», — цитирует Карякина «РИА Новости Спорт».

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