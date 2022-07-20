Сергей Карякин отреагировал на снятие Магнуса Карлсена с матча за корону с Яном Непомнящим

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о том, что действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от матча за корону с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов.
«Увы, мои худшие опасения сбылись. Магнус Карлсен отказался защищать свой титул. Теперь, боюсь, в шахматах начнётся серьёзный хаос! Как можно проводить чемпионат мира без чемпиона и кто даст на это деньги?» — написал Карякин в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Карлсен утверждал, что согласится провести защиту титула, если турнир претендентов выиграет Алиреза Фируджа. Вследствие снятия норвежца соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.
Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022:
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