Тренер Непомнящего назвал шокирующей новостью отказ Карлсена играть за шахматную корону

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал новость о том, что действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от матча за корону с его подопечным, выигравшим турнир претендентов.

«Хотел бы сказать, что это шокирующая новость. Магнус Карлсен, безусловно, легендарный шахматист, чемпион мира. Его матч с Яном был бы настоящим украшением. Здесь стоит говорить о том, что Магнус делал такие заявления, начиная с завершения матча в Дубае. Возможно, его внутренние чувства, тот поиск мотивации, которые он находил на каждый матч, стали основной причиной отказа.

Шокирующая новость для нас всех, но Магнус как чемпион мира имеет право на собственное мнение. Будем готовиться к другому матчу», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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