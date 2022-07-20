В Кремле отреагировали на отказ Магнуса Карлсена от матча за корону с Яном Непомнящим

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал новость о том, что действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от матча за корону с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов.

«Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена. Всё равно будем болеть за Яна и ждать корону в России», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Напомним, ранее Карлсен утверждал, что согласится провести защиту титула, если турнир претендентов выиграет Алиреза Фируджа. Вследствие снятия норвежца соперником Непомнящего станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

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