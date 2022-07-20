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Шахматист Рязанцев: жалко, что легендарный чемпион Карлсен не сыграет с Непомнящим

Шахматист Рязанцев: жалко, что легендарный чемпион Карлсен не сыграет с Непомнящим
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Экс-чемпион России, шахматист Александр Рязанцев поделился мнением о решении действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который решил отказаться от матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.

«В принципе, раз он сказал, что устал, нет мотивации играть, это трудно комментировать. Жалко, что легендарный чемпион Карлсен не сыграет с Непомнящим. Но это его решение. Теперь мы увидим матч Непомнящего с Дин Лижэнем. Это будет захватывающее, интересное зрелище. У обоих будет сверхмотивация», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Карлсен должен был защищать титул чемпиона мира в матче с россиянином в начале 2023 года, но решил отказаться от поединка.

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