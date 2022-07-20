Шахматист Рязанцев: жалко, что легендарный чемпион Карлсен не сыграет с Непомнящим
Поделиться
Экс-чемпион России, шахматист Александр Рязанцев поделился мнением о решении действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который решил отказаться от матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.
«В принципе, раз он сказал, что устал, нет мотивации играть, это трудно комментировать. Жалко, что легендарный чемпион Карлсен не сыграет с Непомнящим. Но это его решение. Теперь мы увидим матч Непомнящего с Дин Лижэнем. Это будет захватывающее, интересное зрелище. У обоих будет сверхмотивация», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Карлсен должен был защищать титул чемпиона мира в матче с россиянином в начале 2023 года, но решил отказаться от поединка.
Комментарии
- 20 июля 2022
-
16:25
-
16:07
-
15:12
-
14:55
-
14:39
-
14:31
-
14:17
-
14:12
-
14:08
-
14:00
-
13:58
-
13:51
-
13:43
-
13:38
-
13:29
-
13:11
-
12:44
-
12:08
-
12:00
-
11:53
-
11:48
-
10:00
-
09:49
-
09:37
-
09:17
-
09:17
-
09:12
-
07:58
-
07:36
-
07:13
-
06:09
-
06:05
-
06:00
-
05:46
-
01:38
Партнерский контент