Бывший капитан сборной Украины по футзалу вернулся в российское «Торпедо»
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Бывший капитан сборной Украины по футзалу Евгений Иваняк вернулся в российское «Торпедо».
«Сложные семейные обстоятельства, вынудившие Женю уехать из России в марте этого года, успешно преодолены и опытный вратарь снова с нами и готов радовать преданную публику эффектными сейвами и умопомрачительными вводами мяча в игру! Не будем много говорить, но надеемся, что всем понятно, как важна сейчас Жене ваша поддержка!», — говорится в социальной сети нижегородского клуба.
Отметим, в «Торпедо» Иваняк перешёл в июне 2020 года, когда эта команда называлась «Оргхим». В марте 2022 года он покинул клуб.
В составе национальной команды Украины по футзалу Иваняк играл с 2005 по 2020 год. Также он защищал цвета многих украинских клубов.
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