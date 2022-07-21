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Коу: украинские спортсмены живут в тренировочных лагерях и не могут вернуться домой

Коу: украинские спортсмены живут в тренировочных лагерях и не могут вернуться домой
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Президент World Athletics Себастьян Коу высказался о ситуации с украинскими спортсменами.

«Некоторые украинские спортсмены живут в своих тренировочных лагерях и не могут вернуться домой, некоторые задаются вопросом, где их близкие. Их дома были разрушены. Это немыслимо. Не думаю, что кто-то из нас может осознать, как это», — приводит слова Коу Star Tribune.

Напомним, ранее украинская легкоатлетка Ярослава Могучих завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира в Юджине.

Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Также World Athletics поддержал рекомендации рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и продлил приостановление членства организации в World Athletics до ноября 2022 года.

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