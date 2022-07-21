Бегунья на 5000 метров потеряла сознание после финиша на ЧМ по лёгкой атлетике

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (США), который проходит с 15 по 24 июля, двум бегуньям стало плохо по завершении предварительного забега на 5000 метров.



Немецкая легкоатлетка Сара Бенфарес завершила дистанцию предпоследней и упала в обморок сразу после финиша. Лежащей без сознания спортсменке понадобилась помощь медицинской бригады. Она не смогла самостоятельно встать на ноги и покинула в сопровождении медиков стадион в инвалидном креслом.

В федерации лёгкой атлетики Германии подтвердили, что Сара перенесла тепловой удар, но теперь её здоровью ничего не угрожает.

Ещё одной участнице этого забега, британке Джессике Джадд тоже стало плохо после финиша. Ей потребовалось много времени, чтобы прийти в себя, но она смогла самостоятельно подняться на ноги. Спортсменка оказалась на финише восьмой, однако по времени сумела пройти в финал.