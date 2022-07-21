Гарри Каспаров отреагировал на отказ Магнуса Карлсена от матча за корону с Яном Непомнящим

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) прокомментировал отказ действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена от матча на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов. Вместо Карлсена с Непомнящим сыграет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший на турнире второе место.

«Магнус был великим чемпионом и останется им. Возможно, не было никакого способа сочетать его потребность в творческом самовыражении с классическим форматом матча, который предпочитаю лично я. Да будет так. Вперёд, к новым вызовам — и к большим шахматам вместо политики!

Оставаться на вершине сложнее, чем добраться до вершины, потому что ты соревнуешься с ощущением, что уже достиг цели своей жизни. Оставаться мотивированным после восхождения на шахматный Олимп — это всё равно что подняться на Эверест во второй или в шестой раз. Людям нужна цель», — написал Каспаров в своём «твиттере».

Карлсен отказался от матча с Непомнящим. Главные новости дня: