Ян Непомнящий занимает седьмое место после двух дней турнира SuperUnited Rapid & Blitz

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает седьмое место после шести туров шахматного турнира SuperUnited Rapid & Blitz, третьего этапа серии Grаnd Chess Tour, который проходит в Загребе (Хорватия).

Во второй день соревнований Непомнящий белыми фигурами одержал победу над американцем Леньером Домингесом, чёрными сыграл вничью с Уэсли Со из США, а затем белым цветом уступил Йордену ван Форесту из Нидерландов.

В активе Непомнящего после двух дней соревнований пять очков. Лидирует на турнире представляющий Францию гроссмейстер Алиреза Фируджа, набравший девять очков. У американца Уэсли Со и ван Фореста – по восемь очков.

Завтра, 22 июля, будут сыграны оставшиеся три тура рапида, а затем 23 и 24 июля пройдут соревнования по блицу.