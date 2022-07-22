Карякин оценил инцидент с шахматным роботом, повредившим палец 7-летнему мальчику в Москве
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о том, что созданный специально для игры в шахматы робот на турнире в Москве повредил палец семилетнему мальчику.
«Это не тот повод, который стоит использовать для продвижения и популяризации шахмат, это неправильно. Я желаю здоровья мальчику, чтобы он поправился как можно быстрее.
Надо разобраться, что было не так, может, какая-то ошибка программная или что-то еще. Робот уже давно играет и никогда такого не было. Бывают такие несчастные случаи. Я желаю мальчику здоровья», — приводит слова Сергея Карякина «РИА Новости Спорт».
Также посмотрите видео, как шахматный робот повредил палец семилетнему мальчику на шахматном турнире в Москве:
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