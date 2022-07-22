Дарья Клишина рассказала, как проведёт остаток лета после рождения ребёнка

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала снимок на фоне морского заката и рассказала, как планирует провести остаток лета. Спортсменка планирует начать работу над телом после рождения ребёнка.
«Скоро планирую начать восстановительную работу над своим телом. Буду заниматься со специалистами в реабилитационном центре во Флориде, где раньше я была ежегодным посетителем перед началом соревновательного сезона.
Программа под каждого человека расписывается индивидуально, есть тренировочная часть, сеансы массажа, занятия в бассейне, восстановительные процедуры, а также консультация и план от нутрициолога. А у вас какие планы на вторую половину лета?» — подписала фото Клишина.
Фото: из личного архива Дарьи Клишиной
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