Перуанка Гарсия сделала дубль на ЧМ по лёгкой атлетике, одержав победу в ходьбе на 35 км
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На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), был разыгран очередной комплект медалей. В спортивной ходьбе на 35 км среди женщин первое место заняла представительница Перу Кимберли Гарсия Леон с результатом 2 часа 39 минут 16 секунд. Ранее она победила в этой же дисциплине на дистанции 20 км.
На второй строчке расположилась легкоатлетка из Польши Катажина Здзебло. Её результат – 2 часа 40 минут 3 секунды. Тройку призёров замкнула китаянка Цеян Шенцзе со временем 2 часа 40 минут 37 секунд.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля 2022 года.
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