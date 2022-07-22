Алина Горносько захватила лидерство на турнире «Хрустальная роза», Дина Аверина — пятая

На международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальная роза» в Минске (Беларусь) завершился первый день соревнований в многоборье. Спортсменки показали упражнения с обручем и мячом.
После двух видов лидирует представительница Беларуси Алина Горносько с результатом 73,55 балла. Второе и третье места занимают россиянки — Лала Крамаренко (71,95) и Арина Аверина (71,30).
Вице-чемпионка Олимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира Дина Аверина с результатом 70,75 балла располагается на пятом месте. Дина получила травму во время опробования арены турнира в Минске, но было решено, что она выступит на соревнованиях.
Турнир «Хрустальная роза» в Минске проходит с 22 по 24 июля. Завтра, 23 июля, гимнастки в рамках многоборья покажут упражнения с булавами и лентой. В воскресенье будут разыграны медали в отдельных упражнениях.
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