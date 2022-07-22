Евгения Чикунова выиграла 200 метров брассом в Казани с лучшим результатом сезона в мире
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Во второй день международных соревнований по плаванию «Игры дружбы», совмещённых с финалом Кубка России, 17-летняя Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 м брассом с лучшим результатом сезона в мире. Чикунова проплыла на две секунды быстрее победительницы чемпионата мира 2022 года американки Лилли Кинг.
Двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников одержал вторую победу на турнире, став лучшим на дистанции 100 м вольным стилем.
Плавание. Международный турнир «Игры дружбы». Финал Кубка России
Женщины. Брасс. 200 м
1. Евгения Чикунова – 2.20,41.
2. Мария Темникова – 2.23,16.
3. Виталина Симонова – 2.25,64.
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Климент Колесников – 47,97.
2. Владислав Гринёв – 48,71.
3. Владислав Резниченко – 48,91.
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