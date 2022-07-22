Евгения Чикунова выиграла 200 метров брассом в Казани с лучшим результатом сезона в мире

Во второй день международных соревнований по плаванию «Игры дружбы», совмещённых с финалом Кубка России, 17-летняя Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 м брассом с лучшим результатом сезона в мире. Чикунова проплыла на две секунды быстрее победительницы чемпионата мира 2022 года американки Лилли Кинг.

Двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников одержал вторую победу на турнире, став лучшим на дистанции 100 м вольным стилем.



Плавание. Международный турнир «Игры дружбы». Финал Кубка России

Женщины. Брасс. 200 м

1. Евгения Чикунова – 2.20,41.

2. Мария Темникова – 2.23,16.

3. Виталина Симонова – 2.25,64.

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Климент Колесников – 47,97.

2. Владислав Гринёв – 48,71.

3. Владислав Резниченко – 48,91.