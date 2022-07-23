Американка Маклафлин установила мировой рекорд в беге с барьерами на 400 м на ЧМ-2022

В Орегоне (США) на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2022 состоялся медальный забег с барьерами на 400 метров у женщин.

Первой финишировала представительница США Сидни Маклафлин, завоевав золотые медали соревнований и установив мировой рекорд, второе место у Фемке Бол из Нидерландов, а замкнула тройку ещё одна американка Дэлила Мухаммад.

Сидни Маклафин (США) – 50.68 (WR) Фемке Бол (Нидерланды) – 52.27 Дэлила Мухаммад – 53.13

Напомним, в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 24 медали (8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых). Второе место у Эфиопии – восемь медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Ямайка с шестью медалями (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).