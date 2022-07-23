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Американка Маклафлин установила мировой рекорд в беге с барьерами на 400 м на ЧМ-2022

Американка Маклафлин установила мировой рекорд в беге с барьерами на 400 м на ЧМ-2022
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В Орегоне (США) на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2022 состоялся медальный забег с барьерами на 400 метров у женщин.

Первой финишировала представительница США Сидни Маклафлин, завоевав золотые медали соревнований и установив мировой рекорд, второе место у Фемке Бол из Нидерландов, а замкнула тройку ещё одна американка Дэлила Мухаммад.

  1. Сидни Маклафин (США) – 50.68 (WR)
  2. Фемке Бол (Нидерланды) – 52.27
  3. Дэлила Мухаммад – 53.13

Напомним, в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 24 медали (8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых). Второе место у Эфиопии – восемь медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Ямайка с шестью медалями (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 400 м с барьерами. Финал
23 июля 2022, суббота. 05:50 МСК
Окончено
1
Сидни Маклафлин
США
50.68
2
Фемке Бол
Нидерланды
52.27
3
Дэлила Мухаммад
США
53.13
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