Американка Маклафлин установила мировой рекорд в беге с барьерами на 400 м на ЧМ-2022
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В Орегоне (США) на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2022 состоялся медальный забег с барьерами на 400 метров у женщин.
Первой финишировала представительница США Сидни Маклафлин, завоевав золотые медали соревнований и установив мировой рекорд, второе место у Фемке Бол из Нидерландов, а замкнула тройку ещё одна американка Дэлила Мухаммад.
- Сидни Маклафин (США) – 50.68 (WR)
- Фемке Бол (Нидерланды) – 52.27
- Дэлила Мухаммад – 53.13
Напомним, в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 24 медали (8 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых). Второе место у Эфиопии – восемь медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Ямайка с шестью медалями (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).
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