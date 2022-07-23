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Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко во второй раз стала мамой

Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко во второй раз стала мамой
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Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко во второй раз стала мамой, сообщает телеграм-канал «Перетрём».

По информации канала, 36-летняя Ищенко 16 июля родила сына, которого назвали Фёдором.

Бывшая спортсменка замужем за серебряным призёром чемпионата Европы по прыжкам в воду Сергеем Аникиным. В 2013 году супруги впервые стали родителями. У Ищенко и Аникина родился сын по имени Семён.

Помимо олимпийских наград, в активе Ищенко – 19 титулов чемпионки мира и 12 – чемпионки Европы. В данный момент Наталья занимает должность министра спорта Калининградской области. Ищенко — абсолютная чемпионка Европы 2010 года и первая синхронистка в истории чемпионатов Европы, которой удалось выиграть все четыре вида.

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