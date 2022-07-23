Ласицкене и Сидорова одержали победы на турнире «Путь к Олимпу»

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и серебряный призёр Игр-2020 в Токио Анжелика Сидорова одержали победы на 15-м этапе серии соревнований «Королева российского спорта — Путь к Олимпу».
Ласицкене первенствовала в прыжках в высоту с результатом 1,91 метра. Уже в статусе победительницы Мария попыталась взять высоту 1,96 метра, но она ей не покорилась.
Второе место в прыжках в высоту заняла Александра Ярышкина (1,89 м), третье – Татьяна Ермаченкова (1,86).
Лучший результат в сезоне-2022 Ласицкене показала на Гран-при Московской области, преодолев планку на высоте 1,95 метра.
Сидорова показала результат 4,80 метра. Попытки на высоте 4,90 метра оказались неудачными. Второе место в этой дисциплине заняла Полина Кнороз, третье – Елизавета Бондаренко.
Сидоровой принадлежит лучший результат сезона в мире (4,86 метра), установленный на днях на чемпионате Москвы.
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