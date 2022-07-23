Тренер Чикуновой: Женя хотела показать, что была бы чемпионкой мира, если бы её допустили

Витта Новожилова, тренер российской пловчихи Евгении Чикуновой, высказалась о выступлении спортсменки на международных соревнованиях «Игры дружбы» в Казани (Татарстан). Чикунова с лучшим результатом сезона одержала победу на дистанции 200 м брассом. Чикунова проплыла на две секунды быстрее победительницы чемпионата мира 2022 года американки Лилли Кинг.



«Для Жени было важно проплыть быстрее, чем Кинг. Она хотела показать, что они собой представляют без нас. Что она была бы чемпионкой мира, выступая в Будапеште. Она ведь очень ждала этот турнир, а когда нас так «бортанули», это была трагедия для неё, как и для всех спортсменов.



Женя могла бы проплыть быстрее, если бы на финише у неё была достойная конкуренция. Когда тебе в спину кто-то дышит, включаются резервные силы. Думаю, ещё полсекунды, а может, и секунду она могла скинуть с результата», — цитирует тренера «RT на русском».

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