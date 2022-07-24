Йонас Вингегор: никто в Jumbo-Visma не принимает ничего противозаконного

Триумфатор «Тур де Франс» — 2022 датский гонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор на пресс-конференции после 20-го этапа веломногодневки ответил, почему ему и его товарищам по команде не нужны запрещённые препараты, чтобы показывать высокие результаты.

Ранее «Тур де Франс» не раз был связан с допинговыми скандалами.

«Мы ездим совершенно легально — каждый из нас. Я могу сказать это всем вам. Никто из нас не принимает ничего противозаконного. Думаю, что мы так хороши, потому что очень хорошо готовимся. Мы поднимаем высотные тренировочные лагеря на новый уровень. Мы стараемся оптимизировать всё: и материалы, и питание, и тренировки. Вот почему вы должны доверять нам», — приводит слова Вингегора TV 2.