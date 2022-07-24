Александр Власов прокомментировал историческое попадание в топ-5 зачёта «Тур де Франс»

Российский велогонщик Александр Власов из команды BORA – hansgrohe прокомментировал попадание в итоговую пятёрку лучших престижной веломногодневки «Тур де Франс».

«На этом Туре мне было так тяжело. Приятно, что до Парижа остался только один день. Сегодня, как и в прошлые дни, чувствовал себя намного лучше, чем на прошлой неделе. Думаю, разделку проехал хорошо, хотя не на лучшем уровне, просто хорошо. Мы достигли нашей цели – попасть в пятёрку общего зачёта, чему я очень рад. После всех проблем с ковидом, начавшихся после Тура Швейцарии, падения на первой неделе, простуды, которую подхватил в Альпах, чувствую облегчение. Думаю, мы полностью заслужили этот результат», — приводит слова Власова Velolive.