Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Александр Власов прокомментировал историческое попадание в топ-5 зачёта «Тур де Франс»

Александр Власов прокомментировал историческое попадание в топ-5 зачёта «Тур де Франс»
Комментарии

Российский велогонщик Александр Власов из команды BORA – hansgrohe прокомментировал попадание в итоговую пятёрку лучших престижной веломногодневки «Тур де Франс».

«На этом Туре мне было так тяжело. Приятно, что до Парижа остался только один день. Сегодня, как и в прошлые дни, чувствовал себя намного лучше, чем на прошлой неделе. Думаю, разделку проехал хорошо, хотя не на лучшем уровне, просто хорошо. Мы достигли нашей цели – попасть в пятёрку общего зачёта, чему я очень рад. После всех проблем с ковидом, начавшихся после Тура Швейцарии, падения на первой неделе, простуды, которую подхватил в Альпах, чувствую облегчение. Думаю, мы полностью заслужили этот результат», — приводит слова Власова Velolive.

Новость по теме
Александр Власов принесёт России лучший результат на «Тур де Франс» с 2010 года
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022