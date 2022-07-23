Александр Власов принесёт России лучший результат на «Тур де Франс» с 2010 года

Российский гонщик Александр Власов из команды BORA – hansgrohe по итогам веломногодневки «Тур де Франс» — 2022 займёт пятое место. На эту позицию в общем зачёте Власов поднялся после 20-го этапа – индивидуальной гонки с раздельным стартом. Заключительный 21-й этап на «Тур де Франс» традиционно является дружеским и не влияет на распределение мест.

Пятое место – это лучший результат представителя России на «Тур де Франс» с 2010 года, когда Денис Меньшов стал вторым. За прошедшие 12 лет россиянин попадал в топ-10 французского гранд-тура лишь однажды – в 2018 году Ильнур Закарин был девятым.

Победу на «Тур де Франс» гарантировал себе датский гонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор, который перед заключительным этапом опережает двукратного и действующего победителя Тадея Погачара из команды UAE Team Emirates на 3 минуты 34 секунды. Власов отстаёт от лидера на 16.37.