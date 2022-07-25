Женская сборная США выиграла золото чемпионата мира в эстафетном беге 4х400 метров

Сборная легкоатлеток из США одержала победу в соревнованиях по бегу в эстафете 4х400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Они пробежали указанную дистанцию за 3,17 мин.



Второе место в забеге заняла сборная Ямайки. Её результат — 3,20 мин. Тройку призёров замкнули представительницы сборной Великобритании, пробежавшие дистанцию за 3,22 мин.



Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится сегодня, 25 июля.



Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Эстафета 4х400 метров. Женщины



1. Сборная США — 3,17 мин.

2. Сборная Ямайки — 3,20 мин.

3. Сборная Великобритании— 3,22 мин.

4. Сборная Канады — 3,25 мин.

5. Сборная Франции — 3,25 мин.

6. Сборная Бельгии— 3,26 мин.

