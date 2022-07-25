Женская сборная США выиграла золото чемпионата мира в эстафетном беге 4х400 метров

Сборная легкоатлеток из США одержала победу в соревнованиях по бегу в эстафете 4х400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Они пробежали указанную дистанцию за 3,17 мин.
Второе место в забеге заняла сборная Ямайки. Её результат — 3,20 мин. Тройку призёров замкнули представительницы сборной Великобритании, пробежавшие дистанцию за 3,22 мин.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится сегодня, 25 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Эстафета 4х400 метров. Женщины
1. Сборная США — 3,17 мин.
2. Сборная Ямайки — 3,20 мин.
3. Сборная Великобритании— 3,22 мин.
4. Сборная Канады — 3,25 мин.
5. Сборная Франции — 3,25 мин.
6. Сборная Бельгии— 3,26 мин.
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