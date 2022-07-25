Спортсмены из США выиграли общий медальный зачёт ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Сегодня, в ночь на понедельник, 25 июля, в штате Орегон (США) завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022.
Лидерами общего медального зачёта соревнований стали спортсмены из США, на счету которых 33 медали (13 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых). Второе место у Эфиопии – 10 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые). Замкнула тройку Кения с 10 медалями (две золотых, пять серебряных и три бронзовые).
Напомним, что на прошлом чемпионате мира по лёгкой атлетике, прошедшем в Дохе (Катар) в 2019 году, лучшими по количеству выигранных медалей стали также США (29), следом за ними расположились Кения (11) и Ямайка (12). Россия тогда стала шестой, заработав шесть наград (две золотые медали, три серебряные и одну бронзовую).
- 25 июля 2022
-
06:28
-
06:10
-
06:05
-
06:00
-
05:47
-
05:47
-
05:39
-
05:25
-
04:51
-
04:35
-
00:37
-
00:20
- 24 июля 2022
-
21:46
-
21:30
-
21:24
-
20:19
-
19:39
-
19:14
-
18:50
-
18:44
-
16:50
-
14:36
-
14:17
-
13:39
-
12:37
-
12:19
-
11:25
-
09:53
-
09:37
-
06:11
-
06:03
-
06:01
-
05:52
-
04:49
-
04:23