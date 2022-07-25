Спортсмены из США выиграли общий медальный зачёт ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Сегодня, в ночь на понедельник, 25 июля, в штате Орегон (США) завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022.

Лидерами общего медального зачёта соревнований стали спортсмены из США, на счету которых 33 медали (13 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых). Второе место у Эфиопии – 10 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые). Замкнула тройку Кения с 10 медалями (две золотых, пять серебряных и три бронзовые).

Напомним, что на прошлом чемпионате мира по лёгкой атлетике, прошедшем в Дохе (Катар) в 2019 году, лучшими по количеству выигранных медалей стали также США (29), следом за ними расположились Кения (11) и Ямайка (12). Россия тогда стала шестой, заработав шесть наград (две золотые медали, три серебряные и одну бронзовую).