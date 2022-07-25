Ирина Винер-Усманова высказалась о судействе на турнире в Минске

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала судейство на международном турнире в Минске.
«На турнире в Минске встречались две сильнейшие страны мира на сегодняшний день. Судейство было именно между этими двумя странами. Судьи из Киргизии, Армении и, конечно, Беларуси и России. Будем говорить, одинаковое количество. И поэтому судейство было, с одной стороны, очень честное, а с другой стороны — принципиальное», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.
Напомним, в личном многоборье победила белоруска Алина Горносько. Россиянка Лала Крамаренко стала второй. При этом она дважды стала первой в отдельных видах и однажды — второй. В командном многоборье победила первая сборная России (Арина Аверина, Дина Аверина, Мария Борисова и Анна Попова).
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР:
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