«Отпуск». Сёстры Аверины выложили солнечное фото
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике россиянки Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Спортсменки показали, как отдыхают после сезона.
«Отпуск», — подписали они фотографию.
Фото: из личного архива сестёр авериных
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Хорошо провести время с семьёй и отлично отдохнуть».
«Отдыхайте, девчонки, приятного вам отпуска!»
«Девочки, хорошего вам отдыха! Вы его заслужили! Самые красивые».
«Ариночка, Диночка, я только иду в гимнастику и очень хочу быть похожей на вас. Я вас очень люблю, слежу за вами, пусть у вас всё будет хорошо».
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