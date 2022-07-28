Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Норвегия отказалась принять конгресс FIG из-за запрета на приглашение делегатов из России

Норвегия отказалась принять конгресс FIG из-за запрета на приглашение делегатов из России
Комментарии

Норвегия отказалась принять конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за запрета на приглашение в страну представителей России и Беларуси, сообщает пресс-служба FIG. Мероприятие должно было пройти в октябре в Саннефьорде.

Отказ от проведения конгресса Норвежская федерация гимнастики мотивировала рекомендациями Национального олимпийского комитета и Министерства культуры Норвегии не приглашать официальных лиц или делегатов из России или Беларуси на мероприятия в стране.

FIG работает над тем, чтобы быстро найти другую национальную федерацию для проведения конгресса 2022 года, и объявит новое место и даты, как только они будут одобрены исполкомом.

С марта российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIG из-за ситуации на Украине.

«Никаких санкций за русский паспорт нет». Как глава МОК жаждет расколоть российский спорт «Никаких санкций за русский паспорт нет». Как глава МОК жаждет расколоть российский спорт
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022