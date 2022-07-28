Норвегия отказалась принять конгресс FIG из-за запрета на приглашение делегатов из России

Норвегия отказалась принять конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за запрета на приглашение в страну представителей России и Беларуси, сообщает пресс-служба FIG. Мероприятие должно было пройти в октябре в Саннефьорде.
Отказ от проведения конгресса Норвежская федерация гимнастики мотивировала рекомендациями Национального олимпийского комитета и Министерства культуры Норвегии не приглашать официальных лиц или делегатов из России или Беларуси на мероприятия в стране.
FIG работает над тем, чтобы быстро найти другую национальную федерацию для проведения конгресса 2022 года, и объявит новое место и даты, как только они будут одобрены исполкомом.
С марта российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIG из-за ситуации на Украине.
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