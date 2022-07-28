«Россияне — среди мировых лидеров». Гендиректор РФС — об ожиданиях от ЧМ по вейксёрфингу

Генеральный директор Российской федерации сёрфинга (РФС) Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от чемпионата мира по вейксёрфингу. Российские спортсмены примут участие в турнире под флагом страны.

«Конечно! Мы хотим победить и показать миру, что мы из России! Ещё раз повторюсь, наши спортсмены среди мировых лидеров и по уровню тренировочной подготовки, и по трюкам. Второе-третье места у нас будут однозначно, но мы очень надеемся на то, что будут медали и за первые места. Скорее, мы даже не надеемся, а уверены, что наши спортсмены займут лидирующие позиции.

Но, мне кажется, все ограничения и в том числе проведение турнира онлайн немного расслабляют спортсмена. Совсем другое дело, когда он находится внутри соревновательного процесса. Но, с другой стороны, онлайн снимает напряжение, помогает показать свою лучшую сторону. Так что всё зависит от настроя спортсмена. Мы верим в золото!» — сказала Зайцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Полное интервью с Ольгой Зайцевой выйдет на «Чемпионате» в 15:30 мск.