Алиса Шмидт рассказала, как относится к званию самой сексуальной спортсменки мира

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира, рассказала, как относится к этому званию.



«Честно говоря, меня это не волнует, никогда не гуглю себя. Понятия не имею, что они пишут, но я сосредоточена на спорте. На самом деле мне всё равно, что люди говорят или пишут обо мне. Социальные сети — это моё хобби. Мне нравится вдохновлять других и демонстрировать свою спортивную жизнь. Я рада, что большинство близких мне людей знают, как усердно я работала, чтобы попасть сюда», — приводит слова Шмидт Expressen.



Всё началось в 2017 году, когда австралийский журнал Busted Coverage назвал её самой сексуальной спортсменкой в мире. Шмидт получила широкую огласку во всех газетах, от американской New York Post до британской The Sun и немецкой Sport1, в преддверии чемпионата мира по лёгкой атлетике 2022 года в Юджине (США).



Напомним, сборная Германии в женской эстафете 4х400 метров финишировала на шестой строчке. Алиса бежала финишный отрезок. Далее Шмидт ждёт чемпионат Европы в Мюнхене, где она также сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях на дистанции 400 метров.