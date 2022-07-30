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Гимнастка Луговских сменила российское гражданство на черногорское

Гимнастка Луговских сменила российское гражданство на черногорское
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Российская гимнастка Елизавета Луговских, представлявшая сборную России, сменила гражданство. Теперь спортсменка будет выступать за Черногорию. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

22-летняя гимнастка выступала за сборную России по художественной гимнастике на международных стартах всего лишь один раз – в 2017 году она заняла второе место в личном многоборье на этапе Кубка Вызова в Портимао (Португалия).

Напомним, Международная федерация гимнастики в начале марта отстранила российских гимнасток от международных соревнований, проводимых под своей эгидой, из-за ситуации на Украине.

Ранее FIG перенесла конгресс из Норвегии в Турцию, так как страна отказалась от его проведения из-за запрета на въезд делегатов из России и Беларуси.

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