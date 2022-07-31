Винер-Усманова отреагировала на решение российской гимнастки Луговских сменить гражданство
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отреагировала на решение российской гимнастки Елизаветы Луговских сменить гражданство. Теперь спортсменка будет выступать за сборную Черногории.
«Она уже давно всё это затеяла. Ещё до спецоперации. Луговских — неплохая девочка, но в основу сборной России так и не попала. Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса. У неё в Черногории живёт отец, она переехала к нему, ей сделали гражданство. Ранее ситуация со сменой гражданства у нас возникла с Екатериной Веденеевой, которая выступала за Словению на Олимпиаде», — приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».
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